HDP'den 'Adalet Mitingi' açıklaması

HDP, Adalet Yürüyüşü'nün son durağı olan "9 Temmuz Adalet Mitingi"ne "Herkes İçin Adalet" şiarıyla katılım sağlanacağını duyurdu.

dihaber'de yer alan habere göre, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan "9 Temmuz Adalet Mitingi"ne dair yazılı açıklama yaptı. “9 Temmuz Adalet Mitingi’ni destekliyoruz” başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul’da yapılacak olan mitinge, 'Herkes İçin Adalet' şiarıyla bizler de katılacağız" denildi.

HDP MYK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlk andan itibaren Türkiye toplumu için önemli bir özlemi içerdiğini düşündüğümüz, destek ve dayanışma mesajlarımızı ziyaret ederek verdiğimiz Adalet Yürüyüşü son merhalesine yaklaşıyor. Adalet eksikliği ve arzusu Türkiye’nin her yerinde yükselen, toplumun en fazla arayışını sürdürdüğü ve mücadelesini verdiği bir konudur. Elbette adalet arayışı ve mücadelesi aynı zamanda eşitlik, hak, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesidir. Önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz günü İstanbul’da yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet’ şiarıyla bizler de katılacağız. Mitingi düzenleyenler ile istişare ederek vereceğimiz destekle bu mücadelenin devam etmesi, büyümesi ve demokratikleşmeye her anlamda katkı sunması en önemli isteklerimizdendir.

"Öyle inanıyoruz ki, bu ülkenin halkları, sağduyu ve vicdan sahibi bütün insanları; siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları, sendikaları, meslek birlikleri, demokratik örgütleri, dernekleri ve yurttaş girişimleri adalet, demokrasi, eşitlik, barış ve özgürlük mücadelesinin acil bir ihtiyaç olduğunda hemfikirdir.

"Evrensel insan hakları ve özgürlükleri, evrensel demokratik hukuk ilkeleri, uluslararası demokratik sözleşmeler zemininde demokrasi mücadelesini büyütmek ve güçlendirmek bugünün vazgeçilmez bir görevidir."