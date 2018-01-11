HDP'deki genel başkan krizine 'abi' formülü

HDP'de tutuklu eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın koltuğu için yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni isim arayışına girildi. Adaylık için isimlerden geçen birisi de eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk.

Hürriyet gazetesinden Rıfat Başaran'ın aktardığına göre, yeni eş genel başkanın uzlaşma ile belirlenmesini isteyen HDP yönetimi önümüzdeki haftadan itibaren bölge konferanslarında parti tabanının görüşüne başvururken bir yandan da parti bileşenleri ile sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alacak.

'Abi' formülü

Öneriler, oluşturulacak Uzlaşma Komisyonu’nda görüşülerek bir aday belirlenecek. Adaylık için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in adı geçerken, Ahmet Türk’ün abi formülüyle eş genel başkanlığa getirilebileceği de konuşuluyor.

'Türkiyelileşme' tartışması

Hasip Kaplan ve Sırrı Süreyya Önder’in sözlerinin ardından HDP’de yıllar sonra bir kez daha ‘Türkiyelileşme’ tartışması başladı. Sosyal medyada Kaplan’a destek veren partililerle eleştirenler arasında birbirlerini ırkçılıkla suçlayan tartışmalar yaşandı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise, tartışmalarla ilgili şöyle konuştu:

“Ülke yönetiminde neyi savunuyorsak parti yönetiminde de aynı ilkesel tutum içerisinde olmamız gerekiyor. Yani kimseyi ne etnik kökeninden dolayı baştan avantajlı pozisyonda görebiliriz ya da aynı şekilde dezavantajlı pozisyona düşürebiliriz. Siyasi partiler açısından ülke yönetimiyle ilgili sözü parti içinde uygulamak ilkesel ve etik bir sorumluluktur. HDP bu amaçla kurulmuştur. Bu kuruluş felsefesine bağlı kaldığı ölçüde büyümesi mümkün olacaktır.”

"Bizi yansıtmıyor"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ne yaptığı ziyarette, “En başta söylediğimiz ‘bizler’ var ya, biz oyuz yani, halen bizleriz. Dolayısıyla burası halkların kardeşliğinin partisidir. Burası her rengin, her kimlikten, her inançtan insanın partisidir ve o nedenle o sözler bizi karşılamıyor, hiçbir şekilde bizim düşüncelerimizi yansıtmıyor” dedi.