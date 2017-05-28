HDP'de yeni MYK belli oldu

Zorunlu kongreden sonra eş genel başkan Serpil Kemalbay başkanlığında toplanan HDP Parti Meclisi (PM), yeni Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.

dihaber'de yer alan habere göre, HDP olağanüstü kongreden sonra ilk Parti Meclisi toplantısını, yeni eş genel başkan Serpil Kemalbay başkanlığında yaptı. Toplantıda özelikle siyasi gelişmeler ele alınarak değerlendirildi. Türkiye’de yaşanan gelişmeler, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tutuklu vekillerin, belediye eş başkanlarının durumu, hükümetin politikaları ile toplumsal muhalefete yönelik baskılar ele alındı.

PM toplantısında, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYM) da seçildi. MYK üyelerinin çoğu yenilenirken, tutuklu HDP eski Sözcüsü Ayhan Bilgen ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk yeni MYK listesinde de yer aldı.

Gençleşen HDP MYK’sinde şu isimler yer alıyor:

Ali Kenanoğlu, Arife Çınar, Asiye Kolçak, Aycan İrmez, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Ayşe Acar Başaran, Beycan Taşkıran, Can Memiş, Çilem Küçükkeleş, Dirayet Taşdemir, Emine Beyza Üstün, Fatma Kurtulan, Gülsen Ülker, Gülsüm Ağaoğlu, Hakkı Saruhan Oluç, Hişyar Özsoy, Mehmet Hüsammetin Yürek, Murad Mıhçı, Musa Piroğlu, Nadir Yıldırım, Nimettulah Erdoğmuş, Osman Baydemir, Ömer Önen, Selahattin Aslan, Sevtap Akdağ Karahanlı, Sezai Temelli, Ümmü Atiye Eren, Yurdusev Özsökmenler.