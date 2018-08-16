HDP'de 'özeleştiri' tartışması böyle noktalandı

Yaklaşık iki yıldır Erdirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın partiye yönelik eleştirileri için "özeleştiri vermeyeceğiz" diyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Temelli, “Eleştiri ve özeleştiri partimizin temel ilkelerinden biridir. Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz” dedi.

6 Kasım'dan 2016'dan beri cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlara ilişkin 10 Ağustos'ta, kaleme aldığı makalede, "Faşist bloğu geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali vardı ancak çeşitli düzeylerde yaşanan basiretsizlikler, öngörüsüzlükler ve acemiliklerle bu fırsat iyi değerlendirilemedi. Bunda ben dahil, bütün yönetimin ciddi sorumluluğu vardır. Bu konuda halka açık bir şekilde, yeterli ve tatmin edici bir özeleştirinin verilmemiş olması da büyük bir eksikliktir" demişti.

Demirtaş'ın bu açıklamalarına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli dün katıldığı bir televizyon programında "Yöntemi yanlış, özeleştiri vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, Temelli'nin bu açıklamasının tepki göstererek "Oysa özeleştiri "biz"im can suyumuzdur, değişim dönüşüm, yenilenme dinamiğimizdir" demişti.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Özeleştiri vermeyeceğiz” sözleriyle ilgili bugün yeni bir açıklama yaptı. “Eleştiri ve özeleştiri partimizin temel ilkelerindendir” başlıklı yazılı açıklama yapan Temelli’nin açıklaması şöyle:

TIKLAYIN-HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, özeleştiri vermeyeceğiz

“Dün bir televizyon kanalında yaptığım konuşma yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. ‘Özeleştiri vermeyeceğiz’ şeklinde haberler paylaşılmıştır.

"Eleştiri ve özeleştiri partimizin temel ilkelerinden biri"

Söz konusu yayında kastetmek istediğim şudur: ‘Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz.’ Nitekim özgürlük ve demokrasi mücadelemiz nihai zafere ulaşmadığı sürece halkımıza karşı her zaman mahcup ve özeleştiri pozisyonunda olacağız.

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Eleştiri ve özeleştiri partimizin temel ilkelerinden biridir. Bizler özeleştiriyi, barışı getiremediğimiz için evlatları toprağa düşen annelere vereceğiz. Sayın Öcalan’a uygulanan tecridi kıramadığımız için, zindandaki yoldaşlarımızın özgürlüğünü sağlayamadığımızdan dolayı özeleştiri borcumuz vardır. Faşizmin kurumsallaşmasının önüne geçemediğimiz için tüm topluma karşı özeleştiri borcumuz bulunmaktadır. Ortak vatanımıza barışı ve özgürlüğü getiremediğimiz için halkımıza karşı özeleştiri vermemiz gerektiğinin farkındayız.

Eleştiri ve özeleştiri ilkemiz çerçevesinde seçim çalışmaları hakkında siyasal değerlendirmeler; örgütlülük düzeyine ve çıkan sonuçlara ilişkin il raporları değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ekseninde eksik ve yetersiz kaldığımız hususlara ilişkin tartışmalar yürütülmüş ve 24 Haziran Seçimlerinin Genel Durum Raporu hazırlanmıştır.

"Eksikliklerimizi görerek daha güçlü bir mücadeleyi esas alacağız"

Eksikliklerimizi görerek, ileriye dönük daha güçlü bir mücadeleyi esas alacağımızın bütün halkımız, dostlarımız ve yoldaşlarımız tarafından bilinmesini isteriz.

Diğer taraftan Sayın Demirtaş’ın mektubunu değerlendirdik ve kendisiyle değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Sayın Demirtaş ile faşizme karşı omuz omuza birlikte mücadele verdik.

Biz eleştiri ve özeleştiri sayesinde yol alan bir partiyiz. Önceliğimiz başta Sayın Demirtaş olmak üzere rehin tutulan tüm arkadaşlarımızın özgürlüğünü sağlamaktır.

Sadece parlamentoda değil, asıl geldiğimiz yer olan sokak ve meydanlarda halkımız ile omuz omuza mücadele yürütmek asli vazifemizdir. Halkımızın yıllarca büyük emek ve bedel ile yarattığı değerlere ve özgürlük amentüsüne her daim bağlı kalacağımız çok açıktır.”