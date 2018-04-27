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HDP'de milletvekili adaylığı şartları belli oldu; kimlerden para istemiyor?

HDP, takvim sıkışıklığı nedeniyle adaylarını merkez yoklaması ile belirleme kararı aldı

27 Nisan 2018 16:18

Hülya Karabağlı

HDP, 24 Haziran erken seçimlerine giderken yaptığı Parti Meclisi (PM) toplantısında milletvekili adaylığı şartlarını belirledi. 2.000 TL olarak belirlenen başvuru ücreti, Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) mağduru olanlar, kadın ve genç engellilere uygulanmayacak.

HDP’nin 25 Nisan 2018 tarihinde yapılan PM toplantısında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak 27.DönemMilletvekili Genel Seçiminde takvim sıkışıklığı da göz önünde bulundurularak Merkez Yoklaması Usulüyle belirlenmesi kararı alındı. Adayları belirleme yetkisi dahil seçimle ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için MYK’ya yetki verildi ve aynı gün yapılan MYK toplantısında; Eş Genel Başkanlar başkanlığında; HDK, DTK, tüm parti bileşenleri kadın ve gençlik meclisi temsilcilerinin de içinde yer aldığı Merkezi Aday Belirleme Komisyonu kuruldu. Adaylar, Merkezi Aday Belirleme Komisyonu tarafından tespit edilecek. Aday adayları başvuruları ise 28 Nisan 2018-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen alt komisyonlar tarafından alınacak.

 PM'de  adaylara ilişkin alınan bazı kararlar şöyle: 

-Aday Adayı Kabul Komisyonları, aday başvuru dosyalarını yalnızca ekteki kriterler çerçevesinde alacak.  Adayların başvuruları sırasında hiçbir özel yorum yapılmayacak, tartışılmasına izin verilmeyecek, tüm aday adaylarına eşit mesafede durulacak.

-Aday adayının kriterlere uygun olmaması nedeniyle başvurusu kabul edilmeyecek ise, neden kabul edilmediğine dair gerekçeli bir yazı ile adayın dosyası iade edilecek ve kendisine 3 gün içinde itiraz hakkı olduğu bilgisi verilecek. Dosyası iade edilen aday adayı, Merkezi Aday Adayı Kabul Komisyonuna itirazda bulunabilecek. Buradan çıkan kesin karar sonrasında dosyası iade edilen aday adayının başvuru ücreti en geç 1 (bir) ay içinde iade edilecek.

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