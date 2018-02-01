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HDP'de eş genel başkanlık için öne çıkan iki isim

Başkanlık için Pervin Buldan'ın adının kesinleştiği Ayhan Bilgen'e ise HDP bileşenlerinin de sıcak baktığı belirtildi

01 Şubat 2018 18:59

HDP'nin 11 Şubat'ta yapacağı 3'üncü Olağan Kongresi'nde eş genel başkanlığına aday gösterilecek isimler netleşmeye başladı. Bir yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde  tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aday olmayacağını parti yönetimine bildirirken, kongrede TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Parti sözcüsü Ayhan Bilgen'in adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor. Buldan'ın isminin kesinleştiği, Bilgen'in adaylığına ise, HDP bileşenlerinin de sıcak baktığı öğrenildi. Tutuklu bulunan vekillere parti yönetiminde yer verilmeyeceği belirtildi

4 Kasım 2016 tarihinde haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklandığı HDP'de 11 Şubat'ta yapılacak olan 3'üncü Olağan Kongresi için hazırlıklar sürerken, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün son toplantısını gerçekleştirdi. Yeni parti yönetimini oluşturmak için MYK, Genel Başkan yardımcıları ve örgütlenmeden sorumlu kişilerin oluşturduğu hazırlık komisyonu çalışmalarını yürütürken, partinin yeni eş başkan adayları da artık kesinlik kazanmaya başladı. Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday oymayacağını parti yönetimine bildirmesinin ardından iki ismin ön plana çıktığı belirtildi.

DHA'nın parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, HDP'nin 11 Şubat'ta yapacağı kongrede partinin kadın eş başkan adayının TBMM Başkanvekili olan Pervin Buldan olacağı kesinlik kazandı. Erkek eş başkan adayı olarak ise parti sözcüsü Ayhan Bilgen'in adının öne çıktığı ifade edildi. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın adının da eş başkanlık için konuşulduğu parti yönetiminde, Bilgen'in adaylığına HDP'nin bileşenleri olan diğer sol parti ve STK'lardan da destek gördüğü öğrenildi.

"Tutuklu vekiller parti yönetiminde yer almayacak"

HDP'nin, daha önce ismi konuşulan bazı kişileri haklarında süren soruşturma ve davalar nedeniyle ileride sıkıntı yaşanmaması için eş başkanlık ve parti yönetiminde yer vermeyeceği kaydedildi. Tutuklu bulunan milletvekilleri ve parti yöneticilerine de yeni yönetimde yer verilmemesi kararlaştırıldı.

Söz konusu mevcut süreci sıkıntı yaşamadan geçirmeye hedefleyen HDP'nin, bölgelerde yaptığı konferanslarda eş başkanlık ismi için Demirtaş'ın adının çıktığı, ancak Demirtaş'ın adaylık konusunda son noktayı koyduğu belirtildi. Parti yönetimi çalışmalarını sürdürürken, kongrede bazı delegelerin eş başkanlık adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adını önerebileceği de belirtildi.(DHA)

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