"HDP'de 'Demirtaş' endişesi var"

Cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimlerinin 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilmesi, aynı zamanda HDP'nin seçimlere bölgede kayyımlarn yönettiği belediyelerle girmesine de neden olacak. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda seçim tarihine kadar ceza alabileceği yorumları da dile getiriliyor.

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının belirlenmesinin ardından HDP Eş Başkanı Sezai Temelli “24 Haziran erken değil panik seçim; iktidar acz içinde” diye mesaj paylaşırken; HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da sosyal medya hesabından “Erken seçimi 7 Haziran ruhuyla karşılayacağız. Bir kez daha BİZ’ler kazanacağız” diye mesaj attı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’de AKP - MHP ittifakına karşı muhalefetin ortak bir programda buluşması gerektiği yönünde görüş öne çıkarken, bu kapsamda ana muhalefet partisi CHP’nin atacağı adımların belirleyici olacağı yorumları yapılıyor.

HDP’de her siyasi partinin farklı görüşü ve düşünceleri olmasına karşın; “demokrasi”, “OHAL rejiminin son bulması” ve “seçim güvenliği” gibi temel ilkeler etrafında birlikteliklerin olabileceği ve bunun zeminin sağlanması için her türlü girişeme destek verilmesi gerektiği görüşü vurgulanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki hafta parti ziyaretlerinin başlaması bekleniyor. Seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasının ardından Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda seçim tarihine kadar ceza alabileceği yorumları da dile getiriliyor.