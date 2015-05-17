'HDP, yurtdışından gelen oylarla barajı geçebilir'

7 Haziran genel seçimleriyle ilgili son açıklama A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür'den geldi. HDP'nin yurtdışından gelecek oylarla barajı açabileceğini söyleyen Gür, yurtdışında AKP'den sonra ikinci partinin HDP olabileceğini belirtti.

Genel seçimlerde yurtdışı oylarının çok önemli olduğunu söyleyen Gür, "AKP'nin tek başına iktidar olup olamayacağını da HDP'nin yüzde 10 ülke barajını geçip geçemeyeceğini belirleyecek oylar yurtdışından gelecek" ifadelerini kullandı.

Yurtdışı seçmenlerini seçime katılım konusunda en çok motive eden partiler AKP ve HDP

"Hem randevulu sistem hem de sonuçların önceden belli olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın düşük kaldığını, ancak bu nedenlerin ortadan kalkması ve yurtdışından gelecek oyların dört büyük siyasi parti açısından da bu seçimlerde çok önemli olması nedeniyle bu seçimlere yurtdışında katılımın bu kez çok yüksek olacağını düşündüğünü" söyleyen Gül, yurtdışı seçmenlerini seçime katılım konusunda en çok motive eden partilerin de AKP ve HDP olduğunu söyledi.

Gül, yurtdışındaki seçmenlerle ilgili açıklamalarına şe şekilde devam etti:

"Yurtdışındaki birtakım partnerlerle, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalarda çıkan sonuç şu: Yaklaşık yüzde 50'nin üzerinde AKP'ye oy çıkacağı görülüyor. O nedenle yurtdışında katılım yüksek olduğu takdirde AKP'nin alacağı oylar, Türkiye genelindeki oylarını yüzde 1 oranında yükseltebilir.

'HDP'ye oy verebileceklerin büyük bir kısmı TC vatandaşı değil'

"HDP'nin yurtdışında 400 bin civarında bir oy beklentisi var. Bu da yüzde 20 civarında bir oy demektir. Ben tüm siyasi partilerin bundan etkin şekilde faydalanacağını düşünmekle beraber AKP ve HDP'nin yurtdışındaki seçmenleri sandığa götürme motivasyonu bakımından daha şanslı olduklarını düşünüyorum."

"HDP'ye oy verebilecek kitlenin önemli bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını düşünüyorum. Gittikleri ülkelerde vatandaşlık elde etmişler."