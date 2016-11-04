HDP, yol haritası belirlemek için Diyarbakır’da toplanıyor

HDP Meclis Grubu ve Merkez Yürütme Kurulu son gelişmeleri değerlendirmek, yol haritasını ve politik tutumu belirlemek üzere yarın saat 14:00'da Diyarbakır'da toplanma kararı aldı.

Ne olmuştu?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Grup Başkanvekili İdris Baluken, milletvekilleri Nursel Aydoğan, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım, Selma Irmak ve Ferhat Encü 'terör' soruşturması kapsamında tutuklandı. İmam Taşçıer, Ziya Pir, Sırrı Süreyya Önder adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Abdullah Zeydan'ın işlemleri ise sürüyor.

Eş genel başkanların da aralarında bulunduğu 11 milletvekili geceyarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde de HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

DEP'ten HDP'ye; 25 yıl sonra aynı görüntü

Baluken'in gözaltına alındığı anlar

Demirtaş'ın gözaltına alındığı anlar

Yüksekdağ'ın gözaltına alındığı anlar