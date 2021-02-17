HDP, yerli bebek maması ve devam sütü üretimi için kanun teklifi sundu

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Yerli Bebek Maması ve Devam Sütlerinin Üretilmesi Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu. Teklife göre mama, bebek devam sütleri ve destek gıdalarının üzerindeki vergiler sıfırlanması, yerli mama üretimi ve dağıtımının sağlanması istendi.

Işık'ın sunduğu teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

"İhtiyaç duyması halinde talep eden her yurttaşın, insan onuruna yakışır bir şekilde gıda desteği alması sadece bir hak değil aynı zamanda sosyal ve demokratik bir devletin de gereğidir. Türkiye’de devam ede gelen ekonomik krizin etkisi kovid-19 salgınıyla birlikte çok önemli bir nüfus kesiminin yeterli gıdaya erişimini zorlaştırmıştır. Özellikle Yenidoğan ve 0-3 yaş aralığında olan bebeklerin ve annelerinin gıdaya erişimi yaşam hakkıyla doğrudan ilgilidir. Sağlıklı ve dengeli bir beden ve ruh sağlığının esası olan 0-3 yaş döneminde bebeklerin gıdaya erişimi bir kamusal hizmet kapsamında düzenlenmelidir."

"Vergiler sıfırlanmalıdır"

Mama, bebek devam sütleri ve destek gıdalarının fiyatlarında son yıllardaki fahiş artış, ebeveynlerin önemli bir bölümünün gelirlerindeki azalış, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle marketlerden özellikle mama, bebek devam sütleri ve destek gıdalarının çalınmaya başlandığının dönem dönem kamuoyuna yansıdığı belirtilen teklif gerekçesinde "Ebevenyleri bu çaresizliğe sürükleyen ve insan onurunu inciten bu durumun tamamen ortadan kaldırılması için ithal olmayan, döviz şoklarından etkilenmeyen, yoksullar için uygun fiyatlı olan yerli bir mama, bebek devam sütleri ve destek gıdalarının üretimi ve dağıtım sistemi kurulmalıdır. Öte yandan mama, bebek devam sütleri ve destek gıdalarının üzerindeki vergiler sıfırlanmalıdır. Mama, bebek devam sütleri ve destek gıdalarının üretilmesi için bir araştırma enstitüsü kurulmalı ve acilen bu üretim ve dağıtımın koşulları oluşturulmalıdır" denildi.

Mama, devam sütü ve destek gıdalar bedava

4 maddeden oluşan teklifte mama, bebek devam sütleri ve bebek destek gıdalarına ilişkin fiyatlarda KDV, ithalat ve diğer tüm vergilerin oranı sıfırlanması talep ediliyor.

Teklifte ayrıca yerli mama, bebek devam sütleri ve bebek destek gıdalarının yerli ürünler şeklinde üretilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gıda laboratuvarları kurulması isteniyor.

Teklifte geçici madde olarak da şu ifadelere yer veriliyor:

"Sosyal güvenlik kurumu verileriyle kişi başı hane geliri asgari ücretin yarısından az olan hanelerdeki 0-3 yaş aralığındaki tüm bebeklere mama, devam sütü ve destek gıdalar talep edilmesi halinde 31/12/2023 tarihine kadar ücretsiz karşılanır. Bu süre cumhurbaşkanı tarafından bir yıllık sürelerle uzatılabilir"