"HDP, yerel seçimlerde batıda aday çıkarmayarak sola destek verebilir"

HDP’de yerel seçimlere yönelik izlenecek yol haritası bugün yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınacak. HDP içinde; yerel seçimlere yönelik kayyım atanan belediyelerin geri alınması, Türkiye genelinde ise AKP ile MHP ittifakının geriletilmesi yönünde temel bir hedef bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre batıda aday çıkarmayarak sol adaylara destek verme görüşü parti içinde öne çıkıyor. Bu durumun AKP tarafından seçim öncesinde bir propaganda malzemesine dönüştürülme olasılığı da endişe yaratıyor. Bu doğrultuda HDP’nin göstermelik aday çıkarabileceği de konuşuluyor.

Ancak parti tabanında diğer muhalefet partilerine yönelik bir öfke duyulduğu için göstermelik adayın ciddi oranda oy alabileceği de ifade ediliyor. HDP’de bölgede kritik yerlerde gösterilecek adayların kampanya döneminde gözaltına alınma ihtimaline karşı alternatif çözüm önerileri gündeme getiriliyor. Kritik belediyelere gözaltına alınmaması için milletvekillerinin aday gösterilebileceği dile getiriliyor.