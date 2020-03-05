HDP'nin yeni parti sözcüsü belli oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), olağan kongresinin ardından Merkez Yürütme Kurulu üyelerini de belirledi. Parti sözcülüğü görevine Mardin Milletvekili Ebru Günay getirildi.

HDP 24 Şubat’ta yaptığı 4’ncü Olağan Büyük Kongresi’nin ardından partinin merkez yürütme kurulunda yeni görevlendirmeler yapıldı. Parti sözcülüğüne Mardin Milletvekili Ebru Günay getirildi. Günay ilk basın toplantısını bugün saat 13:30’da HDP Genel Merkezi’nde yapacak.

HDP MYK’de yapılan diğer görevlendirmeler şöyle:

Kadın Meclisi Sözcüsü Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran

Genel Sayman Ömer Önen

Merkezi Örgütlenme Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü

Dış İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca

Ekonomi Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan

Seçim İşleri Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İlknur Birol

Ekoloji Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan

Emek Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse

Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel

Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları Oruç

STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede

Komisyon Eş Sözcülüklerindeki görevlendirmeler ise şöyle: