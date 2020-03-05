HDP'nin yeni parti sözcüsü belli oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), olağan kongresinin ardından Merkez Yürütme Kurulu üyelerini de belirledi. Parti sözcülüğü görevine Mardin Milletvekili Ebru Günay getirildi.
HDP 24 Şubat’ta yaptığı 4’ncü Olağan Büyük Kongresi’nin ardından partinin merkez yürütme kurulunda yeni görevlendirmeler yapıldı. Parti sözcülüğüne Mardin Milletvekili Ebru Günay getirildi. Günay ilk basın toplantısını bugün saat 13:30’da HDP Genel Merkezi’nde yapacak.
HDP MYK’de yapılan diğer görevlendirmeler şöyle:
- Kadın Meclisi Sözcüsü Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran
- Genel Sayman Ömer Önen
- Merkezi Örgütlenme Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü
- Dış İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca
- Ekonomi Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan
- Seçim İşleri Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İlknur Birol
- Ekoloji Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez
- Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan
- Emek Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse
- Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel
- Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları Oruç
- STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan
- Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede
Komisyon Eş Sözcülüklerindeki görevlendirmeler ise şöyle:
- Genişleme ve İttifaklar Komisyonu Eş Sözcüleri Sultan Özcan ve Emin Orhan
- Engelliler Komisyonu Eş Sözcüleri Musa Piroğlu ve Hatice Betül Çelebi
- Merkezi Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Özlem Gündüz
- Gençlik Meclisi Eş Sözcüleri Sevim Akdağ ve Serhat Aktumur
- Eğitim Politikaları, Spor, Kültür ve Sanat Komisyonu Sözcüsü Sevtap Akdağ Karahalı
- Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere
- Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy
- Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eş Sözcüleri Samet Mengüç ve Necla Kurul
- Göçmen ve Mülteci Komisyonu Eş Sözcüleri Gülsüm Ağoğlu ve Celalletin Can
- Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü Mehmet Rüştü Tiryaki