HDP: Vedat Türkali yeri doldurulamaz bir kayıp

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, usta yazar Vedat Türkali’nin hayatını kaybetmesine ilişkin ortak bir mesaj yayınladı.

“Vedat Türkali yüreğimizde ve zihnimizde hep yaşayacak” başsağlığı ile yayınlanan mesajda, “Vedat Türkali, Kürt sorunu üstüne doğruları en erken dile getirenlerden biriydi” denildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın mesajı şöyle:

“Edebiyat dünyasının duayenlerinden, Türkiye’de demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin önemli isimlerinden Vedat Türkali’yi kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik.

Vedat Türkali, yarattığı eserleri ve siyasi duruşuyla Türkiye işçi hareketi mücadelesinin, sosyalist ve devrimci mücadelenin önemli kişiliklerinden biri oldu. Vedat Türkali, Kürt sorunu üstüne doğruları en erken dile getirenlerden biriydi. Kürt halkıyla ve siyasetiyle kurduğu dayanışma ilişkisi, barış ve çözüm konularında sahip olduğu kararlı duruş her zaman büyük bir destek oldu. 2002 seçimlerinde Demokratik Halk Partisi’nden (DEHAP) aday olması bunun önemli bir adımı olmuştu.

Yazdığı romanları ile toplumsal ve siyasal mücadele tarihine ışık tutan, karanlıkta kalmış birçok yaşanmışlığı aydınlatan ve bu tutumu ile geçmişin anlaşılmasına büyük hizmetleri olan Vedat Türkali hepimizin yüreğinde ve zihninde son derece önemli bir yere sahip oldu.

Bu yeri doldurulamaz kayıptan ötürü ailesine, dostlarına ve halklarımıza başsağlığı diliyoruz.”