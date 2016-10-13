HDP ve DBP'nin Diyarbakır il ve ilçe binalarına baskın

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Diyarbakır’da il ve Yenişehir, Kayapınar, Baplar, Sur ilçe binalarına polis tarafından baskın yapıldı.

Bağlar ilçesinde bulunan her iki partinin il binalarını zırhlı araçlarla ablukaya alan polisler, binalarda arama başlattı.

HDP il binasında yapılan aramaya HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca ve parti yöneticileri refakat ederken, parti üyelerinin aramaya refakat etmesine izin verilmedi. Yapılan baskınların gerekçesi ise öğrenilemedi.

İl binalarının yanı sıra, ilçelerdeki parti binalarına da polis tarafından baskın düzenlendi.

Kentte dün sabah saatlerinde HDP, DBP il, ilçe eş başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi düzenlenen gözaltına alınmıştı.