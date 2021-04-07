HDP ve DBP'li 11 milletvekili hakkında 14 yeni fezleke

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında 14 fezleke hazırlandı.

HDP ve DBP’li 11 milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 14 yeni fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre eski HDP Eş Genel Başkanı, Sezai Temelli, Semra Güzel ve Remziye Tosun hakkında 2’şer fezleke sunulurken, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen diğer HDP’li milletvekillerinin isimleri şöyle:

“Muazzez Orhan Işık, Dersim Dağ, Hakkı Saruhan Oluç, Ayşe Acar Başaran, Remziye Tosun, Nimetullah Erdoğmuş, Habip Eksik ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit.”

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz hakkında da bir fezleke Meclis’e sunuldu.