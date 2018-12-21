HDP ve DBP il eş başkanları gözaltına alındı

Van'da bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında HDP İl Eş Başkanı Ümit Dede'nin de aralarında bulunduğu HDP ve DBP'li 6 siyasetçi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Van'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarından aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Eş Başkanı Ümit Dede, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Ökkeş Kava, HDP İl Eş Başkan Yardımcısı Handan Karakoyun, HDP Gürpınar İlçe Eş Başkanı Sinem Malal ve Barış Anneleri meclisi üyeleri Hemi Akdoğan, Cahide Ölmez'in bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 6 kişi Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.