"HDP ve AKP görüştü" iddiası

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ve HDP arasında "uzun süre sonra bir görüşme gerçekleştiğini" yazdı. Selvi'nin iddiasına göre görüşme Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Naci Bostancı arasında gerçekleşti.

Selvi'nin bugünkü köşesinde yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

CHP’deki gelişmelere odaklandık ama siyasette ilginç gelişmeler yaşanıyor. HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan ile Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, dün AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’yı ziyaret ediyorlar. Uzun süredir HDP ile AK Parti arasında ilk kez doğrudan bir temas yaşanıyor. Naci Bostancı, siyasetin dilinin yumuşaması açısından bu ziyareti önemli bulduğunu belirtiyor. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapılmıyor ama HDP’nin İstanbul başta olmak üzere 3 büyükşehirde seçimlere girmeme kararından sonra bu ziyaretin yapılması önemli bulunuyor. HDP’nin İstanbul’da seçimlere katılmama kararı CHP’yle “stratejik ittifak” olarak yorumlanmıştı.

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