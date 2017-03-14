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HDP Van Milletvekili Adem Geveri serbest bırakıldı

Geveri, jandarma eşliğinde adliyeden çıkarak ekip aracıyla ayrıldı

14 Mart 2017 15:34

Van’da tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Adem Geveri, Bolu Abant Tabiat Parkı’nda konakladığı 5 yıldızlı otelde gözaltına alındı. Geveri, Bolu Adliyesi'nde nöbetçi mahkemede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, millevekillerinden Adem Geveri’nin, dün akşam Abant Tabiat Parkı’ndaki otelde olduğunu öğrendi. Geveri, 5 yıldızlı otelde gözaltına alındı.

Geceyi emniyette geçiren Geveri, sabah adliyeye sevk edildi.

Geveri, Adliye koridorunda mahkemeye çıkmayı beklerken, hakkında açılan davalarla ilgili ifadesinin alınması için gözaltına alındığını söyledi.

Geveri, Bolu Adliyesi'nde nöbetçi mahkemede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geveri, jandarma eşliğinde adliyeden çıkarak ekip aracıyla ayrıldı.

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Adem GeveriVan MilletvekiliBolugözaltına alındıHDP

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