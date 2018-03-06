HDP: Türkiye'nin Afrin'de BM'nin ateşkes kararına uyması gerekiyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye'nin BM'nin Suriye'de ilan ettiği ateşkes kararına uyması gerektiğini belirterek " Ülke güvenliği için Afrin’e girdik diyorlar, kendi sınırları içinde bir kadını koruyamıyorlar. Şimdi de çıkmışlar biz Afrin’i Afrinlilere teslim edeceğiz diyorlar. Afrin zaten Afrinlilerindir çıkın oradan. Sizin oraya gitmenizin ne anlamı var?" dedi. 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle hafta sonu Ankara'da açıklama yapmak isteyen kadınlara polis tarafından yapılan müdahaleyi hatırlatan Buldan, "Hak arama ne zamandan beri kabahat oldu?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "cennet annelerin ayakları altındadır" dediğini hatırlatan Buldan "Siz Berkin Elvan’ın annesini kendi mitinginizde yuhalatmadınız mı?" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. HDP Grup toplantısının gündemi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü oluşturdu. Toplantıya çok sayıda kadın örgütü temsilcisi de katıldı. Mor renklerde giyinerek kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasında kadınların yaşadığı sorunlara değindi.

Buldan’ın açıklamalarından bazı satır başları:

Hak arama ne zamandan beri kabahat oldu?

" Bu iktidarın kadına yaklaşımını 8 Mart yürüyüşü için sokağa çıkan kadınlara olan tavrında gördük. Ankara’da gözaltına alınan arkadaşlarımıza kabahatler kanunundan ceza verildi. Hak arama ne zamandan beri kabahat oldu? Biz sizin her türlü baskı ve şiddetinize karşı alanlara çıkmaya devam edeceğiz. Bu kadınlara bunu reva görenler, özellikle AKP hükümeti ‘Biz kadınlara haklarını verdik’ diyorlar. Buna ne derler biliyor musunuz? İkiyüzlülük derler. Sokağa çıkma yasakları ilan edilirken kadınlarımızın bedeni teşhir edildi. Özellikle Cizre’de bir kız çocuğunun bedeninin bir ay boyunca buzdolabında bekletilmesini unutabilir miyiz? Bir ananın mezarı topraktan çıkarılıp Dersim’e gömüldü. Bu hangi kitapta yazar? Ancak bunlar bize bunu da reva gördüler.

Berkin Elvan’ın annesini kendi mitinginizde yuhalatmadınız mı?

Erdoğan yaptığı konuşmada cennet annelerin ayakları altındadır dedi. Siz Berkin Elvan’ın annesini kendi mitinginizde yuhalatmadınız mı? Siz Berkin’in annesine bu zorbalığı reva görürken kendi annenizin ayağını öpebilirsiniz ancak biz zulüm gören bütün annelerin ayaklarından öpüyoruz. Kadın milletvekillerimiz 2 yıldır siyasi tutsak olarak tutuluyor. Bazı vekillerimizin vekillikleri düşürüldü. HDP’li kadın siyasetçilerimiz yerde sürüklenmeye çalışılan kadın bedenini ayağa kaldırmaya çalışıyor. Biz milyonlarız ve gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Geçen hafta iki milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Siz Urfa ve Muş’ta oy veren insanları ne yapacaksınız? Siirt’te, Diyarbakır’da oy veren insanların iradesini yok sayıyorsunuz.

"Ateşkes kararına uyun"

Afrin’de başlattıkları harekât ile yine kadınları hedef alıyorlar. Kadınların Şengal’de, Musul’da, Kobani’de nasıl savaştıklarını gördüler. Bunun örnek oluşturmasından korkuyorlar. Ülkemizde kadınlar öldürülürken orada IŞİD’e karşı savaştılar. İşte bundan korkuyorlar. Ülke güvenliği için Afrin’e girdik diyorlar, kendi sınırları içinde bir kadını koruyamıyorlar. Şimdi de çıkmışlar biz Afrin’i Afrinlilere teslim edeceğiz diyorlar. Afrin zaten Afrinlilerindir çıkın oradan. Sizin oraya gitmenizin ne anlamı var? Afrin’den Türkiye’ye bir taş bile atılmazken buna neden seyirci kalıyorsunuz? Afrin’de ölen her canımızın vebali sizin üzerinizdedir. Hem sivil hem askerler için söylüyoruz. Biz çocuklarımızı sizin savaşınızda ölsün diye dünyaya getirmiyoruz. Biz buradan bir kez daha BM’nin ateşkes kararına Türkiye’nin uyması gerektiğini yineliyoruz. Bu kirli savaşı durduracak olan yine biz kadınlarız. Bizlerin savaşlarda ölecek çocukları yok artık."