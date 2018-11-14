HDP: Türk-Kılıçdaroğlu görüşmesi tesadüfi ama sakınca yok

Eş Genel Başkan Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Milletvekili Ahmet Türk arasındaki görüşmesinin 'tesadüfen' yapıldığını ifade etti. Buldan, Ahmet Türk konumundaki isimlerin bu tür görüşmeler yapmasında bir sakınca görmediklerini söyledi.

HDP il eş başkanları toplantısında konuşan Buldan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile partisinin genel merkezinde düzenlenen il eş başkanları toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski HDP Milletvekili Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeyi değerlendiren Buldan, görüşmenin ‘tesadüfen’ yapıldığını belirtti.

Buldan: Sakıncalı görümüyoruz

Gazete Duvar'da yer alan haber göre, Buldan görüşmenin, parti kararı ile yapılmadığını belirterek, “Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir” diye konuştu.

"İttifak için teklif gelirse kapımız açık"

CHP ile olası bir yerel seçim ittifakı olasılığını da değerlendiren Buldan, “Yerellerde yapılacak görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Merkezi anlamda alınmış bir karar ve görüşme yok bu aşamaya kadar. Bundan sonrası açısından yereller başta olmak üzere merkezi görüşmelerde de böyle bir teklif gelirse barış, demokrasi ve özgürlükler açısından kapımızın açık olduğunu ifade edebiliriz” dedi.