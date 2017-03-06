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HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü serbest bırakıldı

Alican Önlü, Tunceli Adliyesi'nde gözaltına alınmıştı

06 Mart 2017 14:33

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında başka bir duruşmayı izlemek üzere geldiği Tunceli Adliyesi'nde gözaltına alındı. Önlü, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Önlü, sabah saatlerinde, "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılanan Eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek amacıyla Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Duruşma salonuna girerek Bul'un yargılandığı davayı izleyen Önlü, buradan çıktığı sırada polis ekiplerince durduruldu.

Önlü'ye önce aynı mahkemede aynı suçtan yargılandığı davanın duruşmalarına katılması için bizzat tebligat yapılmasına rağmen katılmaması sebebiyle hakkında mahkemece günsüz olarak "zorla getirilme" kararı verildiği anımsatıldı.

Kendisinin yargılandığı aynı mahkemedeki davanın duruşmasına gitmeyen ancak Bul'un yargılandığı duruşmayı izleyen milletvekili Önlü, tebligat yapılmasının ardından gözaltına alındı.

Hakkındaki dava kapsamında ifade vermesi için Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne götürülen Önlü, verdiği ifadenin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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