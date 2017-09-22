HDP, Tuğluk'un cenazesine yapılanları yargıya taşıdı; İçişleri Bakanı hakkında soruşturma talep etti

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine yapılan saldırıyla ilgili olarak HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma talep etti.

HDP Hukuk Komisyonu, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un Ankara İncek’teki cenaze törenine yapılan saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu. HDP’den yapılan açıklamaya göre, suç duyurusunda; saldırganların tutuklanması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kolluk kuvvetleri hakkında ise soruşturma açılmasının talep edildiği belirtildi.

Hukuk komisyonu, saldırganlar hakkında TCK’nin ilgili maddeleri gereği "tehdit, inanç ve düşünce hürriyetinin kullanılmasını engelleme, nefret suçu, hakaret, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gibi suçlardan işlem yapılmasını talep etti.

Açıklamada, suç duyurusuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“13 Eylül günü Ankara İncek’te Eş Genel Başkan Yardımcımız Aysel Tuğluk’un annesi hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıya ilişkin olarak Hukuk Komisyonumuz tarafından bir suç duyurusunda bulunulmuştur.

Suç duyurusunda söz konusu olayda yer alan saldırganlar hakkında Türk Ceza Kanununun 106, 106/2-c, 115/2, 122/1-b, 125, 125/3-b, 125/4, 130, 216, 213, 214/1-2-3 maddeleri ile re’sen tespit edilecek suçlamalar yönünden tutuklama kararı verilmesi;

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suçu ve suçluyu övme suçu yönünden; alanda görevini yerine getirmeyip saldırıya izin veren kolluk kuvvetleri hakkında da görevi kötüye kullanma suçu yönünden soruşturma açılması talep edilmiştir.”