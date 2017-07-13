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HDP, TRT'ye 1 liralık tazminat davası açtı

HDP: "3 siyasi parti varmış gibi yayın yapılıyor, HDP yok sayılıyor"

13 Temmuz 2017 19:24

HDP, gerek 1 Kasım genel seçimlerinde, gerek referandum sürecinde taraflı yayın yaptığı, meclis grup toplantılarını yayınlamayarak ayrımcılık, ambargo ve sansür uyguladığı gerekçesiyle TRT hakkında 1 TL’lik tazminat davası açtı.

"TRT, Anayasayı çiğniyor"

Sendika. org'da yer alan habere göre HDP, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıa’na yaptığı başvuruda TRT’nin gerek meclis grup toplantılarına dair yaptığı canlı yayınlarda, gerekse de referandum yayınlarda taraflı yayın yaparak Anayasa’yı çiğnediğini belirtti. Ayrıca başvuru dilekçesinde TBMM’de 3 siyasi parti varmış gibi yayın yapıldığının ve ikinci büyük muhalefet partisinin yok sayıldığının altı çizildi.

HDP ayrıca TRT'nin referandum sürecinde “evet” kampanyasına açık destek vererek tarafsızlığını yitirdiğini belirtti.

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