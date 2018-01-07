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HDP Tekirdağ İl Başkanı Gümüş, trafik kazasında öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-  HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Eş Başkanı Salim Gümüş (36), Çorlu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında öldü

07 Ocak 2018 13:58

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-  HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Tekirdağ İl Eş Başkanı Salim Gümüş (36), Çorlu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında öldü.
Kaza, Çorlu\'nun Omurtak Caddesi üzerinde gece yarısı meydana geldi. HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Salim Gümüş, işlettiği kafeyi iş bitiminden sonra kapatıp kullandığı 59 FK 462  plakalı otomobille evine gitmek için yola çıktı. Gümüş yönetimindeki otomobil Kız Meslek Lisesi kavşağında kontrolden çıkıp takla attı. Kazıya görenlerin haber vermesi üzerin bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zalim Gümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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