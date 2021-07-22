HDP, TBMM'ye sundu: HPV aşısı ücretsiz uygulansın

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun tekliflerinde, HPV (Human papilloma virus) aşısının Sağlık Bakanlığı’nca 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz uygulanması ile 2022’nin “HPV ile Mücadele ve Farkındalık Yılı” ilan edilmesi önerildi.

HPV virüsünün (Human papilloma virus) neden olduğu rahim ağzı kanserine karşı Türkiye genelinde aşılama yapılması, TBMM gündemine getirildi. Kanun teklifinde HPV aşısının 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz uygulanması ile 2022’nin “HPV ile Mücadele ve Farkındalık Yılı” ilan edilmesi önerildi.

Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'ın haberine göre, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık tarafından TBMM başkanlığına sunulan kanun teklifinde “Her dozu ücretli uygulanan bu aşıların maliyeti 2 bin TL’yi geçiyor. Bu maliyeti nedeniyle aşı birçok kişi tarafından yapılmamaktadır. HPV aşısı hem kız hem de erkek çocuklarında 9-12 yaşlarından başlayarak, kadınlarda ise yaş sınırı olmaksızın uygulanabilir. Mevcut durumda Türkiye’de bu aşıyı yaptırmak isteyen kişiler tek doz için yaklaşık 600 lira ödemek zorunda kalmaktalar. HPV aşısının ulusal aşı programına alınmasıyla daha az maliyetle kanser hastalığı önlenebilecek ve binlerce kadının hayatı kurtulacaktır” ifadelerine yer verildi.