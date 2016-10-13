HDP, SYRIZA'nın davetiyle Yunanistan'a gidiyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yayınladığı bir basın açıklamasıyla Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın bir heyetle birlikte Yunanistan'a gideceğini açıkladı.

K24’te yer alan habere göre ziyaretin SYRIZA'nın daveti üzerine yapılacağı belirtilen açıklamada, heyette Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Nazmi Gür'ün bulunduğu kaydedildi. Demirtaş ile birlikte yarın Yunanistan'a gidecek olan heyet, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giderek SYRIZA'dan bir heyetle bir araya gelecek.

SYRIZA'nın 2. Olağan Kongresi'ne katılacağı bildirilirken, kongrede ayrıca Selahattin Demirtaş'ın da bir konuşma yapacağı belirtildi.