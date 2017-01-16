HDP: Sur'daki tahliye görüntülerini kim çekti, emri kim verdi?

HDP Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen operasyonlar sırasında mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin tahliyeleri sırasında soyunmalarının istendiği görüntülerin neden yayınlandığını, tahliye edilenlerin akıbetini sordu.

Bianet’te yer alan habere göre, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı iki soru önergesi verdi.

Önergelerde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden 104 gün sonra tahliye edilen sivillere ait olduğu iddia edilen görüntülerde, tahliye edilen çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu kişilerin soyunmaya zorlanarak taciz edildikleri ifade edildi

"Polisler çekti" iddiası

Önergesinde “zırhlı araçta bulunan askerin yaptığı anonslar ile tahliye olan kişilerin, ellerini havaya kaldırmaları, karın ve sırt bölgesini göstermeleri istendiğini” vurgulayan Uca, görüntülerin askerler ve/veya polisler tarafından çekildiği iddiasına da yer verdi.

Yiğitalp’de resmi açıklamalara referansla, Diyarbakır Valiliği’nin yasağın olduğu bölgede kalan halkı dışarı çıkarmak için açtığı koridorlar ile 19’u çocuk yaklaşık 63 kişinin tahliye edildiğini hatırlattı.

Görüntülerin “8-10 yaşlarından olduğu tahmin edilen bir kız ve üç erkek çocuğunun açılan koridordan kolluk kuvvetlerinin denetimi ve yönlendirmesi ile birlikte geçişini” gösterdiği anlatıldı.

Sorular

Önergelerde konu ile ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı, görüntüleri kimin çektiği, ne amaçla sosyal medyaya koyulduğu, yayınlanmasında bakanlığın bilgisi olup olmadığı soruldu.

Tahliye edilen kişilerin çıkarıldıktan sonra nereye götürüldüğü ve şimdi nerede olduğunun yanıtlanması istendi.

Soru önergelerinde yer alan soruların bazıları şöyle:

* Bahse konu videolar youtube.com sitesine CcC doğan isimli bir hesap tarafından yüklenmiştir. Bu hesap ile ilgili bir soruşturma başlatılacak mıdır?

* Çocuk haklarına aykırı olan bu görüntüler bakanlığınız bilgisi dâhilinde mi servis edilmiştir?

Çocuklara psikolojik destek verildi mi?

* Videolarda koridor ile çıkartılan çocuklara kolluk kuvvetlerinin çok yakın olmalarına rağmen elbiselerini ve ayakkabılarını çıkarmaları neden istenmiştir?

* Çocuklar açısından travmatik sonuçları olacak bu tarz uygulamaların yasal ve idari dayanağı nedir?

* Söz konusu görüntülerde tacize ve hakarete maruz kalan bu şahıslar kimlerdir? Benzer muameleye maruz kalan yurttaş sayısı kaçtır? Bunların kaçı kadın, çocuk veya erkektir?

* Görüntülerde yer alan çocuklar çıkarıldıktan sonra herhangi bir psikolojik destek görmüşler midir? Bu çocuklar şu an nerededir?

Emri kim verdi?

* Yerleştiği evden tahliye olan kişilere yönelik cinsiyetçi, ırkçı ve nefret söylemleri ile hakaret ve küfürler savuran kişiler kimlerdir?

* Devletin kolluk kuvvetleri olduğu iddia edilen kişiler bu görüntüleri kaydetmek için hangi kişi ya da kurumdan emir almıştır?

* Sur’a ilişkin bu tür görüntülerin sistematik olarak paylaşılmasının sebebi nedir?