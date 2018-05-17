HDP standı önünde bozkurt işareti yapan polise inceleme

Ankara Valiliği, Çankaya İlçesi'nde açılan HDP standının önünde "Ölürüm Türkiye" şarkısını çalıp burada bulunan kişilere bozkurt işareti yapan kadın polis hakkında inceleme başlattı.

Mezopotomya Ajansı'nın haberine göre, Ankara Valiliği, HDP’nin dün Kuğulupark’ta açtığı seçim standının önüne siyah renkli bir aracıyla gelip, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı çalan ve bozkurt işareti yapan kadın polis hakkında açıklama yaptı.



Açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde, Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan HDP seçim standı önünde gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili olarak, olaya karışan bir polis memuru hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

