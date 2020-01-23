HDP Sözcüsü Kubilay’a 301’den soruşturma

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün HDP Genel Merkezi’ne polisler tarafından tebligat yapıldı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberi
ne göre Kubilay, Genel Merkez’de olmadığı için soruşturmaya dair bilgi verilmedi. Sadece TCK 301’den "Türkiye devleti ve kurumlarını aşağılama" iddiasıyla soruşturma açıldığına dair bilgi verildiğini öğrenildi.
Soruşturmanın Kubilay’ın Parti Sözcüsü olarak yaptığı basın açıklamaları nedeniyle başlatıldığını belirtildi. Kubilay’ın önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi’ne giderek ifade vermesi bekleniyor.