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HDP Sözcüsü Kubilay’a 301’den soruşturma

23 Ocak 2020 16:16

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün HDP Genel Merkezi’ne polisler tarafından tebligat yapıldı.
 
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kubilay, Genel Merkez’de olmadığı için soruşturmaya dair bilgi verilmedi. Sadece TCK 301’den "Türkiye devleti ve kurumlarını aşağılama" iddiasıyla soruşturma açıldığına dair bilgi verildiğini öğrenildi.
Soruşturmanın Kubilay’ın Parti Sözcüsü olarak yaptığı basın açıklamaları nedeniyle başlatıldığını belirtildi. Kubilay’ın önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi’ne giderek ifade vermesi bekleniyor. 

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