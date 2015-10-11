T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Sözcüsü: CHP iktidar yolunu devleti aklama ekseninde görüyor!

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen: Kılıçdaroğlu Başbakan'dan bir gömlek ilerde...

11 Ekim 2015 23:18

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ankara'da en az 97 kişinin öldüğü patlamanın ardından görüşme talebinde bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çağrısına olumlu yanıt veren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bilgen, Kılıçdaroğlu'nun görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin olarak, "CHP iktidar olmanın yolunu suya sabuna dokunmayan siyasetle, devleti aklama ekseninde görüyor" dedi.

Bugünkü görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu Başbakan'a, "İçişleri Bakanı Selami Altınok'un istifa etmesi gerektiğini, istifa etmiyorsa, azledilmesi gerektiğini" söylediğini aktarmıştı. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun HDP Genel Başkanı Selahaddin Demirtaş'ın adını kullanmayarak parti liderlerine yaptığı çağrıya da değinerek, "Demirtaş'ı devre dışı bırakmak doğru değil" ifadesini kullanmıştı.

HDP Sözcüsü Bilgen'in Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

 

 

ETİKETLER

ayhan bilgenhaberaçıklamachpkılıçdaroğlususabunhaber

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Gülen Adalet Bakanı istifa etmeli, İçişleri Bakanı istifa etmiyorsa azledilmeli!

"Davutoğlu'na Demirtaş'ın devre dışı bırakılmasının doğru olmayacağını ilettim"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24