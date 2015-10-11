HDP Sözcüsü: CHP iktidar yolunu devleti aklama ekseninde görüyor!

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ankara'da en az 97 kişinin öldüğü patlamanın ardından görüşme talebinde bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çağrısına olumlu yanıt veren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bilgen, Kılıçdaroğlu'nun görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin olarak, "CHP iktidar olmanın yolunu suya sabuna dokunmayan siyasetle, devleti aklama ekseninde görüyor" dedi.

Bugünkü görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu Başbakan'a, "İçişleri Bakanı Selami Altınok'un istifa etmesi gerektiğini, istifa etmiyorsa, azledilmesi gerektiğini" söylediğini aktarmıştı. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun HDP Genel Başkanı Selahaddin Demirtaş'ın adını kullanmayarak parti liderlerine yaptığı çağrıya da değinerek, "Demirtaş'ı devre dışı bırakmak doğru değil" ifadesini kullanmıştı.

HDP Sözcüsü Bilgen'in Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle: