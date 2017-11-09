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HDP Sözcüsü Baydemir hakkında yakalama kararı

Baydemir hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı

09 Kasım 2017 19:30

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için "yakalama kararı" çıkarıldı.

Baydemir'in katılmadığı Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık avukatları Sevda Çelik Özbingöl ile Emrah Şeyhanlıoğlu hazır bulundu. Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığının bulunduğunu ve tebligatla mahkemeye yeniden çağrılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, duruşmalara katılmayan Baydemir hakkında ifadesinin alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Baydemir hakkında, geçen yıl Şanlıurfa Valiliği'nce yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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