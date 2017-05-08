HDP Sözcüsü Baydemir: Geniş kesimleri kucaklayacak bir ittifak çağrısına hazırlanıyoruz

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, 20 Mayıs'ta gerçekleşecek kongrelerinde çatışmasızlık sürecine geri dönülmesi için yeni barış planlarını duyuracaklarını söyledi. Baydemir, “Ülkeyi çatışmaya götüren nedenler bellidir. Çatışmasızlık pratiğine geri dönmeli ve o dönem neler yapılmış, neler yapılmamış ders çıkarılmalıdır” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Baydemir genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, yönetim organlarının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantılarının sonuçlarını açıkladı. Baydemir, toplantıda aldıkları kararların 10 Mayıs'taki il eş başkanları ve 13 Mayıs'taki parti meclisi toplantılarından konuştuktan sonra 20 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri kongrede yeni bir barış planı duyuracaklarını söyledi. Şimdiden bir barış planlarını şekillendiğini ifade eden Baydemir, nihai planın 20 Mayıs'ta belliği olacağını belirterek, “ Ülkeyi çatışmaya götüren nedenler bellidir. Çatışmasızlık pratiğine geri dönmeli ve o dönem neler yapılmış, neler yapılmamış ders çıkarılmalıdır. HDP çözüm partisidir, bunu mücadelesini vermektedir. Çözüm zalimin zulmünden vazgeçmesidir” dedi.

Türkiye'ye barış gelmesi için ortak mücadele hattı yürütülmesi gerektiğini kaydeden Baydemir, partilerinin kapılarının çözüm isteyen herkese açık olduğunu ekledi.

Baydemir, barış sürecini bitiren iki neden olduğunun altını çizerek, “Bunlar, 7 Haziran'da sandıktan çıkan halk iradesini tanımamak ve Rojava'da açığa çıkacak olan Kürt iradesine karşı politika yürütmektir. İçeride çatışmasızlık politikasına geri dönmek, Ortadoğu coğrafyasına da sirayet edebilir” diye konuştu. HDP kulislerinde ise Eş Başkanlığa Fiğen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürülmesi sonucu HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun getirileceği konuşuluyor.

"Zaten partine üyeydin"

Baydemir, 20 Mayıs'taki kongreyi zorunluluktan gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye yeniden üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu: “Hukuki zorunluluktan kaynaklı kongreye gidiyoruz. Parti üyeliği ve eş başkanlığı düşürülen Figen Yüksekdağ'ın da talebiyle gereğini yapacağız. Bunu yapmazsak ileride bize farklı hukuksuz saldırlar yapılabilir. Cumhurbaşkanı partisine geri dönüş merasiminde ağlıyordu. Bilmeyen sanacak ki hukuka aykırı şekilde ayrılmış. Zaten siz hiç partinizden ayrılmamıştınız ki. Ortada bir hukuksuzluk varsa o da Yüksekdağ içindir. Bu Türk ve Kürt haklarının dayanışmasına yönelik yapılmış bir saldırıdır.”

Baydemir, Anayasa Mahkemesiyle gerçekleşecek olan olası görüşmeleriyle ilgili ise “Anayasa Mahkemesini bir kez daha içtihatlarına sahip çıkmaya ve vekillerimiz hakkında Mustafa Balbay kararını uygulamaya çağırıyoruz. İdris Baluken'i Diyarbakır'da serbest bırakan hakim bu karardan sonra ağır ceza hakimiyken, Ankara'da icra hakimi olarak atandı. Bu tutukluluk kararının siyasi olduğunu gösteriyor” dedi.

"Gazze'de ölselerdi"

Silopi'de uykularındayken polis aracının evlerine girmesi sonucu ölen Furkan ve Muhammet hakkında da değerlendirmede bulunan Baydemir, “Açık ve net ki savaş, çatışma ve güvenlik perspektifinde ülke yönetmek çocukların ölümüne göz yummak demek. Bu çocukların ölümü kader diye izah edilemez. Bu çocuklar Silopi'de değil de Gazze'de ölseydi, ey milyonlar buna kaza mı derdiniz? Bu ülkenin yanlış yönetimin kurbanı oldular. Aileleriyle görüştük ve sorumlarının yargılanması için parti olarak gereken hukuki desteği vereceğiz” diye belirtti.

Demokratik ittifak çağrısına hazırlanıyor

Baydemir, geniş kesimleri kucaklayacak bir “demokratik ittifak çağrısına” hazırlandıklarını belirterek, seçim beyannamelerinden 28 Şubat deklarasyonuna kadar bu metinlerden yararlanacaklarını söyledi. Baydemir, “Kürt coğrafyasında çıkan iradeye HDP olarak dikkat çekmek istiyoruz. Eş Başkanımız Demirtaş’ın değindiği bir hususa bir kez daha dikkat çekmek isteriz. Bu gidişatın kimsenin faydası yoktur. Çatışmasız, savaşsız bir sürecin başlatılmasında herkese rol misyon ve görev düşmektedir. HDP bu konudaki sorumluluğundan kaçınmayacaktır. Demokratik siyasetin acil görevi bölgesel bazda bir çözüm ve barış planı geliştirmektir. Bu plan bir yandan yol haritasını içerecek öte yandan demokratik Suriye’ye katkı da sağlayacaktır” dedi.