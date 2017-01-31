HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

Diyarbakır'da savcının itirazı üzerine hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarılan ve dün yeniden gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen bugün mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayhan Bilgen'in avukatı Sebahattin Çoban BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Bilgen'in 6-7 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında HDP tarafından atılan üç Twitter mesajı nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Çoban ayrıca Bilgen'in hangi cezaevine gönderileceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Diyarbakır'da nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Bilgen, nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Bilgen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kobani olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan partinin üç milletvekili Hüda Kaya, Altan Tan ve Meral Danış Beştaş, Diyarbakır Adliyesi'nde ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu karara itiraz eden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı, Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Akşam saatlerinde yeniden Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Beştaş, Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sonrası Beştaş "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.