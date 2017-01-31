HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı!

Hakkındaki yakalama kararının ardından dün gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Kars milletvekili Ayhan Bilgen tutuklandı. Doğan Haber Ajansı, Ayhan Bilgen'in tutuklandığı iddiasını 15.24'te flaş olarak duyurmuş, ancak T24'e konuşan avukat Mehmet Emin Aktar, "tutuklamaya yönelik haberlerin tutuklama kararınndan önce iktidara yakın medya tarafından servis edildiğini" söyleyerek tepkisini dile getirmişti.

Bilgen, dün akşam Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine gözaltına alınmıştı. Başta Star gazetesi olmak üzere iktidara yakın medya kuruluşları, bugün adliyeye sevk edilen Bilgen hakkında tutuklama kararı verildiği yolunda son dakika haberleri geçmişti. Bu haberler üzerine HDP'li milletvekilleri Feleknas Uca, Ahmet Yıldırım ve Ziya Pir Bilgen'in daha sorguya girmeden tutuklandığı yolunda haberler yapılmasına tepki gösterdi. Ziya Pir, Ayhan Bilgen'in fotoğrafını paylaşarak, "Ayhan Bilgen mahkeme kararını beklerken karar medyada" notunu düştü.

Bilgen, hâkimlik sorgusunun ardından saat 16:10 sularında tutuklandı.

Ayhan Bilgen mahkeme kararını beklerken karar medyada: pic.twitter.com/A2nsAdlk90 — Ziya Pir (@ziyapir) 31 Ocak 2017

Beştaş, dün tutuklanmıştı

HDP Mersin Milletvekili Meral Danış Beştaş da 28 Ocak'ta gece yarısı gözaltına alınmış, sabah saatlerinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Beştaş, “Hükümet, referandum çalışmasını mahkemelerle, yargıyla yürütüyor. Yargılamalar ve gözaltılarla HDP’yi öcüleştirerek referandum kampanyasını yürütüyor. Ve maalesef bu operasyonlar kampanyanın startı niteliğinde. Dün gece yarısı da bu yöntemle operasyon yapıldı” demişti. Savcılığın itirazının ardından dün gözaltına alınmış, hâkimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konmuştu. Bilgen'in de tutuklanmasıyla aralarında Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 12 HDP'li vekil tutuklu durumda.