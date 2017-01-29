HDP sözcüsü Ayhan Bilgen gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan ise serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ayhan Bilgen'in Diyarbakır'a götürüleceği belirtildi.

HDP, resmi Twitter hesabından Bilgen'in gözaltına alınmasını kabul etmediklerini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan ise serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığını Twitter'dan duyuran Tan, serbest bırakıldığını da sosyal medya platformunda yazarak 34 ayrı dosyasının birleştirildiğini aktardı.

Altan Tan'ın danışmanı Murat Fırat, Tan'ın 6-7 Ekim Kobani protestolarında gerçekleşen olaylardan dolayı açılan dava kapsamında gözaltına alındığı belirtmişti.

4 Kasım'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da aynı davadan dolayı yargılanıyorlar.

HDP Hukuk Sözcüsü Adana Miletvekili Meral Danış Beştaş da bir gün önce Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da Cuma gecesi Afyon'daki evinden gözaltına alınarak önce İzmir'e, sabah saatlerinde de Diyarbakır'a getirilmişti. Kaya da ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'na göre TBMM'de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ile başlayan yargılama sürecinde, haklarında açılan soruşturma ve davalarda ifade vermeye gitmeyen HDP'li 26 milletvekili gözaltına alındı.

Aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın bulunduğu 12 milletvekili tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan milletvekillerinden HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in serbest bırakılmasının ardından halen cezaevinde bulunan 11 milletvekili var.

4 Kasım'dan başlayarak haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklama kararı verilen HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri İdris Baluken, Çağlar Demirel, Besime Konca, Ferhat Encü, Nihat Akdoğan, Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve Abdullah Zeydan halen cezaevinde bulunuyor.