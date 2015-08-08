HDP şoförünü ateşe veren zanlı: HDP bayrağını yakıp aracın içine attım

Erzurum’daki HDP mitingi sırasında mitinge katılanlara yönelik saldırıda içinde bulunduğu minibüsün ateşe verilmesi sonucu diri diri yakılmak istenen ve vücudunda ikinci derecede yanıklar oluşan şoför Aydın Taşkesen’e yönelik saldırının failinin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı Tuncay T,savcılığa verdiği ifadede HDP bayrağını yakıp aracın içine attım” dedi.

Öldürmek maksatlı değil

Elçin Yıldıral’ın Birgün’de yer alan haberine göre, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 Haziran günü yapılan HDP mitingi sırasında Taşkesen’i diri diri yakmak isteyen Tuncay T., savcılığa verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Hatta Aydın Taşkesen’i saldırganlardan kurtardığını da ileri süren Tuncay T., kalabalığı görünce olaya dahil olduğunu, HDP bayrağını yakarak, minibüsün içine attığını, amacının sadece araca zarar vermek olduğunu, aracın içinde insan olup olmadığını bilmediğini öne sürdü. Taşkesen’i öldürmek maksatlı hareket etmediğini ileri süren Tuncay T., “Başka kişilerin HDP’lilerin bulunduğu araca saldırması neticesinde bu kişiyi kurtardım” dedi. Tuncay T., ifadesinde çok pişman olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmak ya da adli kontrol hükümlerinden yararlanmak istedi.

Polislere sadece ‘görevi ihmal’ soruşturması

Olayla ilgili polisler hakkında ise “görevi ihmal” suçundan soruşturma başlatıldığı, polisleri kapsayan dosyanın olay ile ilgili dosyadan bağımsız olarak yürütüldüğü ortaya çıktı.

Aydın Taşkesen’in avukatı Kadir Güzelbaba, polisler hakkında “suça iştirak”ten soruşturma başlatılması gerektiğini belirterek, “Görüntülerde polislerin saldırganlara müdahale etmediği, saldırılara göz yumduğu, hatta bazı polislerin de saldırılara eşlik ettiği açıkça görülüyor” dedi. Polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ana dosyadan ayrı, bağımsız olarak yürütülmesini, “Polisleri aklamaya yönelik bir uygulama” şeklinde yorumlayan Av. Güzelbaba, “Bu amaçla özellikle polislerin dosyasını ana dosyaya koymamışlar. Olaylar birbiriyle ilintilidir. Polislerin davranışlarıyla faillerin eylemleri birbirini bütünlüyor. Polislerin konumu, tutumu, davranışını ortaya çıkarmak açısından dosyaların birleştirilmesi çok önemli. Fakat savcının refleksi bu yönde değil” bilgisini verdi