HDP: Sivil demokratik anayasaya ihtiyaç var ama AKP'nin sicili bozuk

"İçinde bütün muhalefet partilerinin ve iktidarın da yer aldığı bir komisyon çalışması şeklinde ancak bir anayasa teklifi tartışılabilir. Eğer Cumhur İttifakı iktidarını mutlaklaştırmak için bir anayasa tartışmasını yapacaksa bunun doğru bir yanı yoktur. Muhalefeti etkisizleştirmek ve dikensiz bir gül bahçesi yaratmak için anayasa tartışması yapacaksa bunun karşısındaki tutumumuz çok açıktır. Elbette ki yerel demokrasinin güçlendirildiği bir anayasa çalışmasına, eşit yurttaşlığın tam olarak tesis edildiği halkın katılımının sağlandığı, katılımcı müzakereci uzlaşmacı ve kapsayıcı bir anayasa çalışmasına ihtiyaç vardır. Bunun için şu ya da bu muhalefet partisine gitmekle sorun çözülmez. Olması gereken bütün muhalefet partilerinin de iktidar partilerinin de bu anayasayı birlikte tartışmaları ve toplumu da bu tartışmaya dahil etmeleridir."