T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP: Sivil demokratik anayasaya ihtiyaç var ama AKP'nin sicili bozuk

03 Şubat 2021 16:50

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Türkiye'nin acilen sivil ve demokratik anayasaya gereksinimi olduğunu belirterek, "Ama maalesef AKP'nin bu konudaki sicili bozuktur" dedi.

Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısını TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. 12 Eylül darbesi sonrasında yürürlüğe giren anayasanın "özürlü, despotik, darbe ruhunu taşıyan" bir anayasa olduğuna vurgu yaptı.

Geçmiş iktidarların, muhalefet partilerinin mevcut anayasanın "toptan kaldırılması" yönündeki çağrıları, girişimlerinin sonuç vermediğini kaydeden Oluç, anayasa değişikliği konusunda AKP iktidarının da "güven vermediğini" ifade etti.

Oluç, sivil ve demokratik anayasanın yapılacağı yerin TBMM olduğunu belirtirken, iktidar ve muhalefet sözcülerinin içinde yer alacağı bir komisyonun bu çalışmayı yapması gerektiğini söyledi:

Saruhan OluçHDPHDP Grup BaşkanvekiliRecep Tayyip ErdoğanAKP Genel Başkanıyeni anayasa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24