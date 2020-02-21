HDP Şişli ilçe Eş Başkanı Mutlu Öztürk'ün aralarında bulunduğu 9 HDP üyesi tahliye edildi

HDP Şişli ilçe eş başkanlığı görevini yürütürken gözaltına alınıp tutuklanan Mutlu Öztürk'ün aralarında bulunduğu 9 HDP yöneticisi yargılandıkları dava kapsamında bugün ilk kez hâkim karşısına çıktılar. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, tüm sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Mutlu Öztürk ve 8 HDP yöneticisinin tahliyesine karar verdi.

Duruşmada, sanıklar, bugünün Dünya Anadilinde Konuşma Günü olduğunu hatırlatarak Kürtçe savunma yaptılar. Mutlu Öztürk de Dünya Anadil Günü ve eğitim hakkına değinerek, bir Kürt öğretmen olmasına rağmen kendi anadilini bilmediği için Türkçe savunma yaptığını, bunu Kürtçe savunma kabul edilmesini istedi. Öztürk, devletin adalete ve hukuka bağlı kalması gerektiğini belirterek beraat ettirilmelerini talep etti. Sanık avukatların kanunda tanımlanmış bir suçun işlenmediğini belirterek sanıkların derhal beraat edilmesini talep etti.

Savcı, sanıkların adli kontrol talebiyle tahliye edilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu bulunan bütün sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma 7 Temmuz tarihine bırakıldı.

Ne olmuştu?

13 Ekim 2019'da HDP’nin yedinci kuruluş yıldönümü için Beşiktaş’ta yapılmak istenen etkinlikte gözaltına alınan HDP Şişli İlçe Eş Başkanı Mutlu Öztürk ve sekiz HDP’li, mahkeme tarafından, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı. Mahkeme, polisin basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu bildirmesine rağmen grubun ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ şeklinde slogan atarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret ettiği’ öne sürmüştü.

Mutlu Öztürk hakkında

Halkların Demokratik Kongresi ve Halkların Demokratik Partisi’nin kurucularından. Kongre ve partinin yönetimi, eğitim, kültür-sanat organlarında görev aldı. Bir seneyi aşkın bir süredir HDP Şişli Eş Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Galatasaray Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yirmi seneyi aşkın bir süre Terakki Vakfı Okulları, Snt. Benoit, Galatasaray ve Notre Dame de Sion Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak çalıştı.

“Ders Kitaplarında İnsan Hakları” projesinin ilk aşamasının koordinatörlerinden, ikinci aşamasının yazar ve danışma kurulu üyelerinden ve bir dönem Toplumsal Tarih dergisi yayın kurulu üyeliği yaptı.





