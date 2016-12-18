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HDP Şişli binasına saldırı!

Olay yerine gelen takviye polis ekipleri grubu uzaklaştırdı

18 Aralık 2016 19:12

HDP Şişli İlçe Örgütü önünde toplanan yaklaşık 15-20 kişilik grup çeşitli sloganlar attıktan sonra sokağa asılı parti bayraklarını yaktı. Grup, olay yerine gelen polisin ikazı üzerine dağıldı.

Doğan haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre,  üzerinde ay-yıldız , üç hilal ve bozkurt motifleri ile "rehber kur-an hedef turan" yazısı bulunan bayrak taşıyan grup HDP Şişli binası önüne geldi.

Burada HDP ve yöneticileri aleyhine slogan atan gruptan bazı kişiler sokakta asılı HDP bayraklarını koparıp yaktı. Bu sırada "Asker bizim, polis bizim" sloganları atıldı. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri grubu uzaklaştırdı. 

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