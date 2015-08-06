'Savaş uçakları yalnızca tespit edilen yerlere değil; Türkiye ekonomisine, yoksul emekçi halka da zarar veriyor'

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, son günlerdeki çatışma ortamının bölgedeki etkisini, “Bölge halkı savaştan da, ölümlerden de, baskılardan da, silah seslerinden de yorulmuştur. Türkiye halkları yorulmuştur” diye özetledi. Havalanan her savaş uçağının sadece tespit ettiği yerlere zarar vermediğine; ekonomiye, yoksul emekçiye, yurttaşlara ağır fatura çıkardığına dikkat çeken Birlik, “Bu savaş ekolojiye de, sosyal yaşama da ekonomiye da zarardır” dedi.

Çatışmaların bölgedeki etkisini ve AKP’nin milletvekili çıkaramadığı Şırnak’taki durumu T24'e anlatan Leyla Birlik'in değerlendirmeleri şöyle:

"Şırnak'ta ve birçok ilde AKP'nin milletvekili çıkarmaması ve Türkiye genelinde oylarının düşmesi Erdoğan ve ekibini fazlasıyla öfkelendirmiştir. Seçimden bu yana bölgede adı koyulmamış bir 'olağan üstü hal' sürdürülmektedir. Devletin kolluk kuvvetleri sokaklarda, evlerde gerçek mermilerle terör estirmekte. 13 gün boyunca YPG cenazelerinin Habur Sınır Kapısı'nda bekletilmesi, ailelerinin yas tutmasının önüne geçilmesi/engellenmesi AKP’nin iktidardan düşmeyi inatla kabul etmemesinin sonuçlarıdır.

'Sık sık elektrik kesintisiyle

internet bağlantısı engelleniyor'

"Bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşanmakta, internet bağlantıları engellenmekte. Bu durum, bölgedeki basının da hızlı haber paylaşımının önüne geçtiği gibi bölgenin dışarıyla bağlantı kurmasını da zorlaştırıyor. Bu operasyonlar ancak gizli darbe olarak adlandırılabilir. AKP bölgeden milletvekili çıkaramamanın bedelini ödetmeye çalışıyor, işin özü budur.

"İnatla demokrasi için, adalet için, barış için diktatörlüğe karşı mücadelemizi yükselteceğiz. Çünkü halklar artık savaştan, ölümden, kıyımdan, baskılardan yoruldu. AKP tarafından başlatılan savaş sadece sosyal hayatı tarumar etmiyor, aynı zamanda ormanlar yanıyor. Cudi, Gabar,Çırav, Besta ve Kilise dağları bombalamalar sonucu yanıyor. Merkez ve kırsal alandaki yangınlara köylüler 'güvenlik' nedeniyle müdahale bile edemez haldedir.

'Havalanan her savaş uçağı her şeye zarar'

'Havalanan her savaş uçağı yalnızca tespit ettiği yerlere zarar vermiyor aynı zamanda Türkiye ekonomisine, yoksul emekçi halka da zarar veriyor. Yani bu savaş ekolojiye de, sosyal yaşama da ekonomiye da zarardır. Bölge halkı savaştan da, ölümlerden de, baskılardan da, silah seslerinden de yorulmuştur. Türkiye halkları yorulmuştur.