T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Şırnak Milletvekili: Cizre’de 5 ağır yaralı var, hastaneye ulaştıramıyoruz

Cizre’de çatışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor

24 Aralık 2015 17:51

Rabia Çetin

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre’de Yasef ve Cudi mahallelerinde 5’i ağır olmak üzere çok sayıda yaralı olduğunu ve yaralıları hastaneye ulaştıramadıklarını söyledi.

T24’e konuşan Sarıyıldız, “Cudi ve Yasef mahallelerine top atışı yapıldı. 5’i ağır olmak üzere çok sayıda yaralımız var. Ancak ambulansların mahalleye girişlerine izin verilmediği için yaralıları hastaneye ulaştıramıyoruz. Cizre’de durum kritik” dedi. 

14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de çatışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor. 

 

ETİKETLER

faysal sarıyıldıcizreşırnakçatışmaoperasyonrabia çetin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24