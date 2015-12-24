HDP Şırnak Milletvekili: Cizre’de 5 ağır yaralı var, hastaneye ulaştıramıyoruz

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre’de Yasef ve Cudi mahallelerinde 5’i ağır olmak üzere çok sayıda yaralı olduğunu ve yaralıları hastaneye ulaştıramadıklarını söyledi.

T24’e konuşan Sarıyıldız, “Cudi ve Yasef mahallelerine top atışı yapıldı. 5’i ağır olmak üzere çok sayıda yaralımız var. Ancak ambulansların mahalleye girişlerine izin verilmediği için yaralıları hastaneye ulaştıramıyoruz. Cizre’de durum kritik” dedi.

14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de çatışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor.