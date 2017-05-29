Batman Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, tutuklandı.

Konca ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vardı.

Besime Konca, 4 buçuk ay tutuklu kalmıştı. 3 Mayıs’ta çıkarıldığı Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcı ve mahkeme heyetinin talepleri üzerine oy birliğiyle tahliye edilmişti. Ancak Cumhuriyet Başsavcısı, Konca’nın tahliyesine itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs’ta Konca’nın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı vermişti. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li vekil tutuklu bulunuyor.

HDP'den açıklama

HDP, Konca'nın gözaltına alınmasına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

HDP Kadın Meclisi sözcümüz, Siirt milletvekilimiz Besime Konca bir kez daha gözaltına alındı. 13 Aralık’ta gözaltına alınan Besime Konca aynı gün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine aynı mahkeme 4-5 saat içinde karar değiştirerek bu kez tutuklama kararı çıkarttı. Beş ay cezaevinde kalan Besime Konca’yı mahkeme, savcının da talebi üzerine, dördüncü duruşmada, 3 Mayıs tarihinde tahliye etti. Bu kez de itiraz Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. Mahkemenin bu itirazı da reddetmesi üzerine itiraz bir üst mahkemeye taşındı ve tekrar tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkartıldı.

Bu süreçte TBMM’de grup toplantısına, HDP Kadın Meclisi ve Parti Meclisi toplantılarına ve rutin çalışmalara katılan Besime Konca’nın, 31 Mayıs’ta Batman’da yapılacak duruşmaya katılmak üzere gittiği Batman Havaalanı’nda üçüncü kez gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz.

Besime Konca’yı tutuklamak için gösterilen bu siyasi kararlılık, yargı sisteminin talimatlarla işlediğini bir kez daha kanıtlamıştır.

Besime Konca hemen serbest bırakılmalıdır.