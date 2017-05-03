HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tahliye edildi

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Örgüt üyeliği” ve “Örgüt propagandası” iddiasıyla açılan davadan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Batman 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, ancak savcılığın itirazı ile 13 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın yargılanmasına bugün Batman 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddialarıyla yargılanan HDP'li Konca'nın katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Yargılama sonunda mahkeme, Besime Konca'nın adli kontrol uygulamasıyla tahliyesine karar verdi.