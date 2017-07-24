HDP Siirt İl Başkanı Çetin tutuklandı

Siirt'te "terör soruşturması" kapsamında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcı lığınca, "PKK soruşturması" çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümlerince salıverilen Çetin, savcının itiraz etmesi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yeniden gözaltına alındı.

Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı bir üst mahkemece tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.