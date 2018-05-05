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HDP, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

05 Mayıs 2018 17:14

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki parti yöneticileri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK)  bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı.

Başvurunun ardından YSK'nın ardından açıklamada bulunan Buldan, adil bir seçim için Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Demirtaş'ın adaylığının Türkiye'nin yarınları ve barışı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Buldan, "HDP'yi barajın altında tutmaya çalışanlar 24 Haziran akşamı bunun utancıyla yüz yüze kalacaklardır" dedi.

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