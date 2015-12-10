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HDP, seçim iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

HDP, daha önce de YSK'ya başvurmuş, kurul bu talebi reddetmişti

10 Aralık 2015 14:30

HDP 1 Kasım seçimlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

HDP Hukuk Komisyonu, 1 Kasım 'da yapılan 26. Dönem Genel Milletvekilliği seçimlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu. İptal nedenleri sıralanan başvuru dilekçesinde, HDP'nin maruz kaldığı uygulamaların bir dizi hak ihlali yarattığının Yüksek Mahkeme tarafından tespit edilmesi ve başvuruya konu 26. Dönem Genel Milletvekilliği seçimlerinin iptaline karar verilmesi talep edildi.

HDP daha önce de aynı taleple Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş, YSK bu talebi reddetmişti.

 

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