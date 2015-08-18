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HDP: Seçim hükümetinden kaçınmayacağız, sorumluluk üstleneceğiz

CHP, seçim hükümetinde yalnızca HDP'nin de katılması halinde yer alacaklarını duyurmuştu

18 Ağustos 2015 18:55

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi seçime götürmesi halinde oluşturulacak seçim hükümrtinde yer alacaklarını söyledi. Bilgen, 'seçim hükümetinden kaçınmayacağız sorumluluk üsteneceğiz' dedi. Bilgen, "yetkisiz bir hükümetin daha fazla görev başında kalmaması için konuya böyle bakıyoruz" dedi. 

Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye hükümeti kurma yetkisi vermesi halinde CHP'nin 23 Ağustos'a kadar kendilerine getireceği her türlü teklife açık olduklarını söyledi. 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim hükümetinde ancak HDP'nin yer alması halinde yer alacaklarını açıklamıştı. 

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