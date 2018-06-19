HDP, seçim çalışmalarına hız verdi; mitinglerin temel vurgusu 'tek adam rejimi'nin sonlandırılması

24 Haziran seçimlerine bir hafta kala HDP’de partinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olması nedeniyle eşbaşkanların yürüttüğü kampanyaya hız verildi. Ramazan ayı boyunca halk buluşmaları, iftar programları ve seçim bürosu açılışları gibi etkinliklerle yürütülen seçim çalışmaları yerini son bir haftada merkezi mitinglere bırakacak. Hız kazandırılan seçim çalışmalarının temel vurgusu 'tek adam rejimi'nin sonlandırılmasına yönelik olacak.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre bu kapsamda bugünden itibaren 23 Haziran’a kadar eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla 13 ayrı mitingin yapılması öngörülüyor. Son haftaya kadar Buldan’ın programı Güneydoğu ve Doğu bölgeleri ağırlıklı olurken, Temelli’nin programı ise batı illeri ağırlıklıydı.

Buldan seçim çalışmaları kapsamında daha çok Kürt seçmene seslenen söylemlerde bulunurken, Temelli ise batıda sol ve sosyalist kesimlere yönelik mesajlarla öne çıktı. Edinilen bilgiye göre HDP’de bıçak sırtı olarak tanımlanan son haftaki seçim çalışmalarının temel vurgusu, tek adam rejiminin sonlandırılmasına yönelik olacak.

Hem güneydoğu ve doğuda hem batıda yapılacak merkezi mitinglerde seçmene HDP’nin barajı aşamaması durumunda parlamentoda oluşacak sandalye dağılımının 'tek adam rejimine' yarayacağı, HDP’nin parlamentoya girmemesinin AKP’nin stratejisi olduğu vurgulanacak. Kampanya kapsamında ayrıca, olağanüstü halin derhal kaldırılması gerektiği mesajları verilecek.

20 Haziran’da Buldan Batman’da, Temelli Hatay ve Gaziantep’te; 21 Haziran’da Buldan Bitlis ve Siirt’te, Temelli Mardin’de; 22 Haziran’da Buldan Diyarbakır’da; Temelli Tunceli’de; 23 Haziran’da Buldan İzmir’de; Temelli de Van’da miting yapacak.