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BBC Türkçe

HDP: Saldırıları en sert biçimde kınıyoruz

Halkların Demokratik Partisi yayımladığı yazılı açıklamayla İstanbul'daki saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Bu acıların bir an önce dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için herkes elinden geleni yapmalıdır" ifadesi yer aldı.

11 Aralık 2016 14:03

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yayımladığı yazılı açıklamayla İstanbul'daki saldırıyı kınadı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, ikisi sivil 27'si güvenlik görevlisi olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'okların PKK'yı gösterdiğini' söyledi.

HDP yaptığı açıklamada bu tür saldırılarının yenilerinin yaşanmaması için 'herkesin elinden geleni yapması gerektiğini' belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da gerçekleşen 2 bombalı saldırı sonucunda bir kez daha çok insanın evine ateş düştü. Bu saldırıları en sert biçimde kınıyoruz. Büyük bir üzüntü duyuyor ve yaşanmakta olan acıları paylaşıyoruz.

"Bu acıların bir an önce dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için herkes elinden geleni yapmalıdır.

"Türkiye hem iç hem de dış politikada barış, demokrasi, insan hakları adına örnek bir ülke ve daha önemlisi politik aktör haline gelmelidir.

Daha fazla gerginlik, kutuplaşma, düşmanlık ve çatışma üreten politikaları, dili ve üslubu, uygulamaları derhal sonlandırmak gereklidir. Bu gidişe dur demenin ilk adımı budur."

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