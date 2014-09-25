HDP: Rojava'daki katliam girişimleri etkisiz kılınmazsa, Türkiye de felaketin eşiğine gelir

HDP İmralı heyetinden yapılan açıklamada, “Kobanê’deki katliam girişimlerine karşı Suruç başta olmak üzere tüm ülkede yükselen demokratik duyarlılık ve dayanışmaya dönük hamlelerin engellenmeye çalışılması olası katliamların vebaline ortak olmak anlamına gelecektir. Yapılması gereken; bu dayanışma duygusuyla Kobanê halkının yanında yer alan halklarımızı engellemek değil, bu dayanışmanın dayandığı demokratik zemine saygı duyup bu zemini geliştirme ve güçlendirme imkanlarını yaratma konusunda ortaklaşmaktır” denildi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in imzasını taşıyan açıklamada, “Kobanê’deki katliam girişimlerine karşı Suruç başta olmak üzere tüm ülkede yükselen demokratik duyarlılık ve dayanışmaya dönük hamlelerin engellenmeye çalışılması olası katliamların vebaline ortak olmak anlamına gelecektir. Yapılması gereken; bu dayanışma duygusuyla Kobanê halkının yanında yer alan halklarımızı engellemek değil, bu dayanışmanın dayandığı demokratik zemine saygı duyup bu zemini geliştirme ve güçlendirme imkanlarını yaratma konusunda ortaklaşmaktır. Unutulmamalıdır ki Rojava’daki katliam girişimleri etkisiz kılınmazsa bu durum başta ülkemiz olmak üzere bütün bölgeyi yıllarca sürecek bir felaketin eşiğine getirecektir” ifadelerine yer verildi.

HDP İmralı Heyeti’nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Basına ve Kamuoyuna

Son günlerde gerek Kobanê başta olmak üzere Bölge’de yaşanan gelişmeler, gerekse de çözüm sürecinde müzakere aşamasına geçiş mekanizmalarının henüz kurulmamış olması süreçte ciddi bir zorlanmayı beraberinde getirmiştir.

Sürecin başından itibaren sağlanan çatışmasızlık ortamının kalıcı barışa evrilmesi için yoğun bir çaba içerisinde olan heyetimiz bu gelişmeler ışığında son bir hafta içinde önce Kandil’de KCK yetkilileri ile birkaç gündür de Ankara’da Hükümet ve Devlet yetkilileriyle uzun süren toplantı ve görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda muhataplarımıza bölgeden ve Kandil’den edindiğimiz bilgiler ışığında şu üç başlığın taşıdığı hayati önemi vurguladık:

1- Kobanê başta olmak üzere Türkiye’nin Rojava politikası ve çözüm sürecine yansımaları,

2- Sekreterya ve İzleme Heyeti başta olmak üzere müzakere mekanizmalarının kurulması, yol haritasının taraflar arasında ortaklaşması,

3- Son haftalarda kitlesel demokratik gösterilere yönelik güvenlik güçleri tarafından yapılan orantısız müdahaleler ve asayiş uygulamalarının ortaya çıkardığı sorunlar,

Yaptığımız görüşmeler ışığında çözüm sürecinin devamıyla ilgili iradî kararlılıktan hızlı somut adımlara geçmenin önemli olduğu; bu bağlamda çözüm süreciyle ilgili tıkanıklıkların aşılması için önümüzdeki günlerin son derece hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulamak isteriz.

Türkiye’nin Rojava’da yaşanan gelişmeler karşısında devreye koyduğu insani yardımların ötesinde, Kobanê’deki katliam tehlikesinin bertaraf edilmesi için etkin bir tutum içerisinde olması gerekmektedir.

Rojava’daki gelişmelerin normalleşmesi sürecin ve tarihi ortak geçmişin yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkündür. Bunun için Hükümet’in kendisinden beklenen politik tutumu netleştirmesi hayati önemdedir. Bu tutum salt çözüm sürecinin geleceğini değil, aynı zamanda bölgesel barış, istikrar ve halkların demokratik geleceğini de belirleyecek temel faktörlerden birisi olacaktır.

Özellikle Kobanê’deki katliam girişimlerine karşı Suruç başta olmak üzere tüm ülkede yükselen demokratik duyarlılık ve dayanışmaya dönük hamlelerin engellenmeye çalışılması olası katliamların vebaline ortak olmak anlamına gelecektir.

Yapılması gereken; bu dayanışma duygusuyla Kobanê halkının yanında yer alan halklarımızı engellemek değil, bu dayanışmanın dayandığı demokratik zemine saygı duyup bu zemini geliştirme ve güçlendirme imkanlarını yaratma konusunda ortaklaşmaktır.

Unutulmamalıdır ki Rojava’daki katliam girişimleri etkisiz kılınmazsa bu durum başta ülkemiz olmak üzere bütün bölgeyi yıllarca sürecek bir felaketin eşiğine getirecektir.

Bu bilgiler ışığında heyetimizin İmralı Adası’nda Sayın Öcalan’la yapacağı görüşmenin taşıdığı önem açıktır.

Bugüne kadar süreç ve bölgesel gelişmelerle ilgili yaşanan tüm zorlanmaları önceden öngören ve bunlara karşı sürekli yol gösterici uyarılarda bulunan Sayın Öcalan’ın gerek Rojava’da yaşanan gelişmeler gerekse de sürecin seyriyle ilgili ortaya koyacağı temel yaklaşımlar, bütün bölgenin demokratik geleceği açısından tarihsel bir öneme sahip olacaktır.

Bu husustaki değerlendirmelerimiz yaptığımız tüm bu görüşmelerde paylaşılmıştır.

İmralı Adası’na heyetimizin yapacağı ziyaret için gerekli resmi başvurular yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

25 Eylül 2014

HDP İMRALI HEYETİ

HDP Grup Başkanvekili İdris BALUKEN

HDP Grup Başkanvekili Pervin BULDAN

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER